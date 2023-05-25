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عضو المجلس الاستشاري لـ ترامب عبر «القاهرة الإخبارية»: أمريكا تغيرت للأسوأ

كتب:

أحمد حامد دياب
06:57 ص | الخميس 25 مايو 2023
مداخلة البروفيسور جابريال صوما

مداخلة البروفيسور جابريال صوما

أكد البروفيسور جبريال صوما أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري للرئيس السابق دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية تغيرت كثيرًا، مشيرًا إلى أنه مقيم في أمريكا منذ 48 عاما، مشددًا على أن الوضع تغير نحو الأسوأ.

الولايات المتحدة الأمريكية تغيرت كثيرًا خلال هذه الفترة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة الأمريكية تغيرت كثيرًا خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أنه كان بإمكانك أن تصوت لأي شخص تراه مناسبًا وينسجم مع تفكيرك وسياستك، مؤكدًا أنه إذا تجولت في أمريكا كلها فلن تجد سيارة واحدة عليها صورة للرئيس السابق دونالد ترامب خوفًا من تعرضها للتحطيم.

مَن اقتحموا البيت الأبيض لا يمثلون ترامب

وتحدث صوما عن واقعة اقتحام بعض أنصار ترامب للبيت الأبيض، مشيرًا إلى أن المواطن الأمريكي يمكنه زيارة البيت الأبيض بعد الحصول على تراخيص معينة، مؤكدًا أن هناك أفرادا قاموا بعمل إجرامي داخل البيت الأبيض، لافتًا إلى أن الأكثرية الساحقة من هولاء كانوا أبرياء ولم يحطوا شيئا أو يحرقوا شيئا ولم يقوموا بأي عمل إجرامي، مؤكدًا أن الأقلية التي قامت بعمل إجرامي تستحق العقوبات التي فُرضت عليهم، مشددًا على أن هؤلاء لا يمثلون دونالد ترامب ولا يمثلون الحزب الجمهوري.

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بقلم أحمد حامد دياب