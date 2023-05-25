موسكو تعلن 5 دبلوماسيين سويديين «غير مرغوبين» رداً على قرار استوكهولم

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن السلطات في موسكو أعلنت خمسة دبلوماسيين سويديين أشخاص غير مرغوب فيهم، رداً على قرار مماثل من جانب المسؤولين في استوكهولم بطرد خمسة دبلوماسيين روس من السويد.

إعلان 5 دبلوماسيين سويديين غير مرغوب فيهم

وذكرت السفارة السويدية لدى موسكو، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء «تاس» الروسية، قبل قليل، تم إبلاغ السفير السويدي بأن الجانب الروسي قرر إعلان خمسة دبلوماسيين سويديين أشخاص غير مرغوب فيهم، من بينهم ثلاثة موظفين في مكتب الملحق الدفاعي بالسفارة السويدية في موسكو، ووفت السفارة السويدية قرار الخارجية الروسية بأنه «إجراء انتقامي».

ووصفت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، قراراً مماثلاً للخارجية السويدية، بإعلان 5 موظفين في البعثات الدبلوماسية الروسية في السويد أشخاص غير مرغوب فيهم، في 25 أبريل الماضي، بأنه «عمل عدائي صريح».

أهمية الإجراءات المتخذة

وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن هذه الإجراءات من جانب السلطات السويدية أدت إلى تفاقم الوضع في العلاقات الثنائية، التي وصلت إلى مستوى منخفض غير مسبوق، نتيجة للحملة المستمرة ضد روسيا في السويد.

وأشارت وكالة الأنباء الروسية إلى أنه صدرت أوامر للدبلوماسيين السويديين بمغادرة روسيا في نفس الموعد النهائي الذي حددته السلطات السويدية، لمغادرة الدبلوماسيين الروس، وتم استدعاء سفيرة السويد لدى موسكو، مالينا مارد، إلى وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق من اليوم، لإبلاغها بالقرار.