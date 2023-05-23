الرئيس السيسي و5 زعماء أفارقة يطلقون مبادرة سلام بين موسكو وكييف

أكدت جنوب أفريقيا، إن ستة زعماء أفارقة، على رأسهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اقترحوا إطلاق مبادرة تستهدف بدء محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، في الوقت الذي يستعد فيه مسؤولون من جنوب أفريقيا لزيارة البلدين للترويج للفكرة.

وتشمل مبادرة السلام بالإضافة للرئيس المصري، رئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نجيسو ورئيس أوغندا يويري موسيفيني وفقا لشبكة سكاي نيوز، إلى جانب رئيسي السنغال وجنوب أفريقيا.

وضع إطار لعملية السلام في أوكرانيا

وقال فينسنت ماغوينيا، المتحدث باسم رئاسة جنوب أفريقيا، إن المبادرة تتطلع إلى وقف القتال ووضع إطار عمل لسلام دائم.

ويقود المبادرة الرئيس السنغالي ماكي سال، رئيس الاتحاد الأفريقي العام الماضي، ومن المتوقع توجه بعثة السلام إلى موسكو وكييف مطلع يونيو.