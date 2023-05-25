قطع المياه عن بعض المناطق في المنيا لمدة 4 ساعات غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت اليوم الخميس، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن قطع مياه الشرب عن مدينة ملوي غدا الجمعة، من الساعة 12 صباحا حتى 4 صباحا لمدة 4 ساعات، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بمأخذ محطة المعصرة المرشحة.

قطع المياه غدا في المنيا

ناشدت شركة مياه الشرب في بيان لها نشرته الصحفة الرسمية لمحافظة المنيا، جميع الأهالي والمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية في مركز ملوي، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة قطع المياه غدا، وفي حال وجود أي استفسارات أو شكاوي يتم الاتصال علي رقم الخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

اعتماد خطط سلامة مياه الشرب

وفي سياق آخر، استلم المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، شهادات اعتماد خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب لمحطة مياه ساقولا ببني مزار ومحطة مياه علي باشا حلمي بمركز مطاي بحضور الدكتور محمود عبد الرحمن مدير إدارة المأمونية وسلامة المياه بالشركة القابضة والدكتور وليد حسن غنيم والدكتور علاء سلام والدكتور محمد السيد وفريق من قطاع المعامل والجودة بالشركة.

وأوضح «السعيد»، أن خطط سلامة ومأمونية مياه الشري وتداول الصرف الصحي تعد الضمانة الأكثر فاعلية للحد من المخاطر الصحية والبيئية المتعلقة بالمياه والصرف وتطبيقها ينعكس بالإيجاب علي الصحة العامة واستدامة الخدمات المقدمة بجودة عالية.