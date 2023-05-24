رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

نفوق 3 رؤوس ماشية بحريق هائل بحظيرتين في المنيا

كتب:

اسلام فهمي
11:06 م | الأربعاء 24 مايو 2023
اخماد حريق بحظيرة ماشية-أرشيفية

اخماد حريق بحظيرة ماشية-أرشيفية

أخمدت قوات الحماية المدنية في المنيا حريق هائل اندلع بحظيرتي لتربية الماشية في قرية زهرة التابعة لمركز المنيا، بسبب عقب سيجارة مشتعل، مما أسفر عن نفوق 3 روؤس ماشية دون إصابات بشرية.

نشوب حريق بحظيرتين للماشية

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل حظيرتين لتربية الماشية بقرية زهرة التابعة للوحدة المحلية للبرجاية.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين نشوب الحريق بحظيرتين لتربية الماشية ملكا لكلا من: «س.ب»، «ر.م» وتم إخماده والسيطرة عليه ومنع امتداده للمنازل المجاورة دون إصابات بشرية، فيما نتج عن الحريق نفوق 3 روس ماشية، وتم التحفظ علي مكان الحريق، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق، ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب إلقاء عقب سيجارة مشتعل.

إخماد حريق بفرن عيش سياحي

وفي وقت سابق، تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا بنشوب حريق بفرن عيش سياحي بمدينة ملوي في جنوب المنيا، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من إخماده دون إصابات بشرية، وأفادت التحريات الأولية أن الحريق اندلع بفرن يقع بالطابق الأرضي بعقار ملك أحمد رجب عبد الحكيم، بسبب حدوث ماس كهربائي.

اقرأ المزيد:

شروط الالتحاق بشعبة الخط العربي وفنون الزخرفة بثقافة المنيا

توريد 317 ألف طن قمح إلى الشون الحكومية والصوامع في المنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2023.. موعد الإعلان وتقديم التظلمات

موعد تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا
بقلم اسلام فهمي