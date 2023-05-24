نفوق 3 رؤوس ماشية بحريق هائل بحظيرتين في المنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية في المنيا حريق هائل اندلع بحظيرتي لتربية الماشية في قرية زهرة التابعة لمركز المنيا، بسبب عقب سيجارة مشتعل، مما أسفر عن نفوق 3 روؤس ماشية دون إصابات بشرية.

نشوب حريق بحظيرتين للماشية

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل حظيرتين لتربية الماشية بقرية زهرة التابعة للوحدة المحلية للبرجاية.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين نشوب الحريق بحظيرتين لتربية الماشية ملكا لكلا من: «س.ب»، «ر.م» وتم إخماده والسيطرة عليه ومنع امتداده للمنازل المجاورة دون إصابات بشرية، فيما نتج عن الحريق نفوق 3 روس ماشية، وتم التحفظ علي مكان الحريق، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق، ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب إلقاء عقب سيجارة مشتعل.

إخماد حريق بفرن عيش سياحي

وفي وقت سابق، تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا بنشوب حريق بفرن عيش سياحي بمدينة ملوي في جنوب المنيا، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من إخماده دون إصابات بشرية، وأفادت التحريات الأولية أن الحريق اندلع بفرن يقع بالطابق الأرضي بعقار ملك أحمد رجب عبد الحكيم، بسبب حدوث ماس كهربائي.