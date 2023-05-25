تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي.. تحت الملاحظة

كشفت المخرجة منال الصيفي، تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بعد الأزمة الصحية الذي تعرض لها، ودخوله المستشفى قبل أيام.

أشرف مصيلحي: تحت الملاحظة

وقالت منال الصيفي، لـ«الوطن»، إنّ الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي، تشهد تحسنًا كبيرًا، عن الأيام الماضية، حيث لا يزال تحت ملاحظة الفريق الطبي المعالج، لافتة إلى أنّ موعد خروجه من المستشفى لم يُحدد بعد، مطالبة الجمهور بالدعاء له لحين التماثل للشفاء وعودته إلى منزله.

الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي

وكان أشرف مصيلحي، قد أصيب بالتهاب في الدم، نتيجة الأدوية التي حصل عليها في وقتٍ سابق، على إثر إصابته بوعكة صحية قديمة، وذلك حسبما قالت زوجته المخرجة منال الصيفي، لـ«الوطن».

قدم الفنان أشرف مصيلحي مجموعة كبيرة من المسلسلات، أبرزها «نقطة ضعف، تاجر السعادة، قضية رأي عام»، ومن أبرز أفلامه «أزمة شرف، الحياة منتهى اللذة، أول مرة تحب يا قلبي».