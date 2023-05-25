حبس المتهمين بالنصب والاحتيال بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

خضع المتهمون في قضية النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم في القاهرة لجلسة تحقيق للإدلاء باقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 7 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، مقيمين في نطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تخصص نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء علي أموالهم باستخدام أسلوب انتحال الصفة.

انتحال صفة ضباط شرطة

وأفادت التحقيقات اعتراف المتهمين بقيامهم بالنصب علي أحد الأشخاص عن طريق انتحال صفة رجال شرطة، والاستيلاء منه على مبلغ مالي وقدره 300 ألف جنيه.

وأضافت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهم عدد 3 سيارات مملوكة لثلاثة من المتهمين، ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وطبنجة صوت وعدد من الطلقات محدث صوت، وعدد 3 تماثيل مُقلدة، تُستخدم في أعمال النصب، وعدد 7 هواتف محمول، بفحصهم تبين قيامهم بعرض التماثيل المُقلدة المضبوطة بحوزتهم على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب على ضحاياهم.

ضبط التشكيل العصابي

تلقي قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بلاغاً من طالب مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، بتعرفه على أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، لتغيير مبلغ مالى إلى الدولار، وعقب حضوره للمكان المتفق عليه بمنطقة المعراج بدائرة القسم، فوجئ بقيام عدد 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي مُنتحلين صفة رجال الشرطة، والاستيلاء منه على مبلغ مالي وقدره 300 ألف جنيه ، ولاذوا بالفرار.

وعقب تقنين الاجراءات وعمل التحريات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرتى أمن الجيزة والإسكندرية، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم. جري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة المتهمين

وحول العقوبة المتوقعة علي المتهمين يقول المحامي محمود عبدالله أنهم سوف يواجهون عقوبتين أمام القانون عقوبة النصب والاحتيال وعقوبة انتحال الصفة

وعن عقوبة النصب أوضح الخبير القانوني أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».

وعلق «عبدالله» على عقوبة انتحال الصفة قائلا إن المادة 155 من قانون العقوبات نصت على: «كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس».