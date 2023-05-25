مشاركة الجزيرة للدهانات في معرض The House of Furnite للأثاث

قدمت شركة الجزيرة للدهانات، الاسم الرائد في صناعة الدهانات، مجموعتها الواسعة من الدهانات الداخلية والديكورية في معرض الأثاث "The House of Furnite". أُقيم المعرض في الفترة من 17 إلى 20 مايو 2023، وكان منصة لقادة الصناعة وعشاق التصميم والديكور لاستكشاف أحدث منتجاتها.

لقد تلقى حضور شركة الجزيرة للدهانات في المعرض ترحيبًا حارًا من الحضور. حيث عرض جناح الشركة بفخر مجموعة متنوعة من الدهانات الداخلية، بما في ذلك مجموعة واسعة من الدهانات الديكورية ذات التطبيقات المتعددة. أبهر الزوار تنوع وجودة منتجات الجزيرة للدهانات، التي تلبي متطلبات مختلف أنماط التصميم الداخلي.

بالإضافة إلى الدهانات الداخلية، قدّمت الجزيرة للدهانات أيضًا تشكيلتها من الدهانات الخارجية، مؤكدة متانتها وقدرتها على تحمل ظروف الطقس المتنوعة. كان التركيز على توفير حلول الدهان الشاملة للمساحات الداخلية والخارجية واضحًا في العروض المميزة التي قدمتها الشركة.

و إحدى أبرز ملامح مشاركة الجزيرة للدهانات هي المفاجأة اللذيذة التي قدّمتها للزوار.حيث تم توزيع الآيس كريم والحلويات المجانية في جناح الشركة. هذه اللفتة أضافت لمسة حلوة إلى المعرض، مما خلق تجربة لا تُنسى لجميع الحضور.

غرفة الجزيرة للدهانات أصبحت مركزًا للمعرفة والإلهام لمصممي الديكور الداخلي. حيث شهدت الغرفة العديد من الاجتماعات والندوات، حيث قدم خبراء الصناعة نصائح قيمة وأفكارا لإنشاء مساحات داخلية رائعة. تم توفير بيئة تعاونية في النقاشات و الندوات، مما سمح للحضور بتبادل الأفكار واكتساب رؤى حول أحدث تقنيات واتجاهات التصميم.

عبرت الدكتورة علياء رحيم ، المدير الإقليمي للتسويق في الجزيرة للدهانات، عن رضاها التام بالمعرض قائلاً: "نحن سعداء بالاستجابة الكبيرة التي حصلنا عليها في معرض 'The House of Furnite'. لقد أتاحت لنا فرصة ممتازة لعرض مجموعتنا المبتكرة من الدهانات والتواصل مع المحترفين في الصناعة وأصحاب المنازل على حد سواء. نحن ملتزمون بتقديم منتجات استثنائية تحول المساحات السكنية، وهذا الحدث سمح لنا بمشاركة خبراتنا وتحفيز الإبداع".

شاركت الجزيرة للدهانات بنجاح باهر في معرض "The House of Furnite"، مما خلف انطباعًا دائمًا على الزوار وزملاء الصناعة. شكلت مجموعة الدهانات الداخلية والخارجية الشاملة للشركة، جنبًا إلى جنب مع الأنشطة التفاعلية في الغرفة والاجتماعات المفيدة، أساسًا قويًا لمكانتها كرائد في صناعة الدهانات.