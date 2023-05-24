للرجال فقط.. 47 فنانا يشاركون في معرض «آدم» بقصر الأمير طاز بالقاهرة

تجربة مختلفة يقدمها 47 فنانا مجتمعين في معرض فني يحمل عنوان «آدم. Adam»، يقتصر المشاركة فيه على الرجال فقط، لتجميعة نوعية مختلفة في معرض جماعي، ويفتتح غدا الخميس بقصر الأمير طاز، بالقاهرة ضمن أنشطة التنمية الثقافية، ومن المقرر أن يستمر لمدة أسبوعين.

75 عملا فنيا في معرض «آدم Adam»

وأضاف الدكتور إيهاب الطوخي، قومسيير المعرض لـ«الوطن»: المعرض يضم 47 فنانًا من فناني الفنون الجميلة من أجيال مختلفة من الفنانين، كتجربة مختلفة موازية للمعارض التي تقتصر على الفنانات الإناث أحيانا، وكما يضم اتجاهات فنية مختلفة ما بين التاريخ والحداثة.

ويضم المعرض أغلب مجالات الفنون التشكيلية من بينها النحت والتصوير الزيتي والتصوير الفوتوغرافي والحفر بأنواعه والرسم والجرافيك والموزاييك، بمختلف الخامات، بإجمالي نحو 75 عملا فنيا وبتقنيات متنوعة على حسب أسلوب كل فنان من المشاركين.

وأشار «الوطخي» إلى أن فكرة المعرض فكرتي تقدم رؤى مختلفة وحرة للفنانين الرجال ولا يقتصر على «آدم » كموضوع، وجاءت الفكرة بالتوافق مع مدير قصر الأمير طاز الدكتور عادل بدر، الذي تحمس لفكرة المعرض، وربما يكون في المرات القادمة التجربة يكون لها موضوع محدد للحدث الفني، تدور حولها الأعمال المشاركة في المعرض في المرات القادمة.