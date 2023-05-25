حارس عقار يقتل ابنه في الجيزة

أقدم شخص على قتل ابنه بطعنة نافذة في الصدر، بمنطقة الطالبية في محافظة الجيزة، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أحمد الوتيدى مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب يفيد فيه تلقيه بلاغ من مستشفى الهرم بوصول عاطل 18 سنة أثر جرح نافذ بالصدر، وتوفى أثناء إسعافه، على الفور انتقل المقدم محمد نجيب رئيس المباحث والقوة المرافقة له الى مكان الواقعة، وتم لقاء والد المتوفى حارس عقار 50 سنة، والذى أفاد بوصول نجله للمنزل مصاب أثر مشاجرة، ولا يعلم أي شيء آخر.

وبالبحث والتحري وتضيق الخناق على والده، اعترف بقتله وأقر أنه نجله دائم التعدي عليه، ويوم الحادث حصلت مشادة كلامية بينهما، فحاول المتوفى التعدي عليه بحجر إلا أنه استل سلاح أبيض «سكين» من المطبخ وقام بطعنه طعنة نافذة بالصدر.

جرى ضبط المتهم، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث الى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.