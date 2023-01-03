طعنة نافذة تصيب طالب ثانوي بسبب المزاح في العمرانية

أصيب طالب بالصف الثاني الثانوي بجرح نافذ بالبطن، بسبب مزحه على الصبية بشرب الشيشة، فدخل آخر وطعنه بسلاح أبيض وفر هاربا، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد عليق عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من مستشفى أم المصريين بوصول، عمار ياسر 15 سنة طالب بالثانوي ومقيم دائرة القسم، مصاب بجرح طعنى نافذ بالبطن.

على الفور كلف اللواء محمد الشرقاوي، المقدم أحمد ماهر رئيس مباحث العمرانية، بالتوجه إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال، وسؤال المصاب، قرر انه أثناء جلوسه على مقهى بشارع الفخراني دائرة القسم، كان يمزح بالحديث مع أحد الصبية، فتدخل أحد الأشخاص ينهره، معترضا على هذا المزاح، فحدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت لقيام هذا الشخص بالتعدي على المصاب بمطواة أحدث إصابته، وفر هاربا، وتكثف مباحث العمرانية جهودها لضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.