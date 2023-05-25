اقرأ غدا في عدد «الوطن»: التعليم والسكان.. من هنا يبدأ بناء المجتمع

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

«مصر تروِّض الحجارة».. افتتاح أكبر مجمع صناعى فى أفريقيا والشرق الأوسط لإنتاج «الكوارتز» بالعين السخنة

«السيسى» لـ«المستثمرين»: نحن معكم.. وسنقدم لكم كل التسهيلات.. ومجمع «الكوارتز» فرصة استثمارية يجب استغلالها.. والصناعات التحويلية ستوفر لمصر عوائد مباشرة وفرص عمل لتشغيل الناس

التعليم والسكان.. من هنا يبدأ بناء المجتمع

«مدبولى»: نهتم بالقطاع العقارى لأنه يلعب دوراً محورياً فى التنمية

رئيس الوزراء: نعمل لاستمرارية تطويره وتنميته وعدم تعرضه لأية مشكلات

مطالبات بإنشاء أكاديمية علمية مستقلة لتطوير القدرات والإمكانات.. وتغيير نظام التعليم بما يناسب ظروف العصر

مقترحات بإعداد آلية شاملة لمواجهة الزيادة السكانية وسياسة مرنة لكل محافظة تخضع للمحاسبة الدورية

إشادة دولية بجهود مصر فى التكيف مع تغيرات المناخ

«الرى»: إنشاء محطات على البحر المتوسط لرصد الأمواج ومناسيب المياه

تطوير مراكز الشباب فى 10 محافظات

صفقات الزمالك وعيادة الأهلى

الصفحة الثانية

افتتاح أكبر مجمع صناعى فى أفريقيا والشرق الأوسط لإنتاج «الكوارتز» بالعين السخنة.. «مصر تروِّض الحجارة»

«السيسى» لـ«المستثمرين»: نحن معكم.. وسنقدم لكم كل التسهيلات

الرئيس يفتتح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز: حريصون على تذليل العقبات أمام المستثمرين.. ونسعى لتوفير فرص للاستثمار فى مجالات مختلفة عائدها مضمون بنسب كبيرة جداً

الصناعات التحويلية هتوفر كتير لمصر عوائد مباشرة وتشغيل للناس وبدلاً من تصدير المواد الخام بنعمل قيمة مضافة

الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة أمس

مجمع الكوارتز فرصة استثمارية يجب استغلالها.. وبشكر كل المساهمين فى خروج المشروع للنور.. وأدعو لتعزيز التعاون مع إيطاليا لدعم الاستثمار فى إنتاجه

«الثروة المعدنية»: لن يتم تجديد أى ترخيص إلا بعمل دراسات تفيد تقديم قيمة مضافة للخام

ياسر رمضان: نستخدم خام الكوارتز فى إنتاج السيليكون المعدنى والبولى سيليكون المطلوب لصناعة الخلايا الشمسية والشرائح الإلكترونية

رئيس «الشريف براند»: زيادة الطلب العالمى على ألواح الكوارتز تسمح بفرص واعدة للاستثمار

الصفحة الثالثة

رئيس «المصرية للتعدين»: تنفيذ 6 مجمعات تُنتج 10 ملايين متر رخام وجرانيت سنوياً

اللواء «شفيق»: المجمع يُعزِّز الدخل القومى من العملات الأجنبية ويقلل الفجوة الاستيرادية.. ويوفر 2600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

إعداد دراسات تنفيذ أعمال بحث واستكشاف لتعظيم الاستفادة من منجم خام النحاس فى جنوب سيناء

سفير إيطاليا بـ«القاهرة»: نستثمر 6 مليارات يورو فى مصر.. ومستعدون لزيادتها

«كارون»: إيطاليا أول شريك تجارى أوروبى لمصر.. ونتعاون معاً للوصول إلى الأسواق العالمية.. ورئيس «بريتون»: مصر أول حضارة صنعت العجائب من الحجر.. وتكمل الريادة بمجمع الكوارتز

إيطالية تعمل فى السوق المصرية ويبلغ حجم الاستثمار الإيطالى الصافى 6 مليارات يورو

خبراء: افتتاح «المجمع» يؤكد قدرة الدولة على إدارة مواردها بحرفية لزيادة الصادرات.. ونواب: الدولة اتخذت خطوات جادة لجذب المستثمرين والمشاركة فى التنمية

«صقر»: الدولة حريصة على زيادة القيمة المضافة للمواد الخام.. ونطالب الحكومة بتنفيذ توجيهات «السيسى» وحل مشكلات المستثمرين

«عوض الله»: تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية وزيادة القيمة المضافة.. و«قريطم»: الثروات الطبيعية تمثل القيمة الحقيقية لأى اقتصاد

«أنيس»: تصنيع مدخلات الإنتاج محلياً يقلل من فاتورة الاستيراد ويعظم الدخل القومى

عضو «طاقة النواب»: الاستثمار فى هذا القطاع يمنع تسرُّب العملة الأجنبية

الصفحة الرابعة

لواء أركان حرب حسام خضر لـ«الوطن»: حققنا 5062 ميدالية دولية لمصر.. ومهمتنا الرئيسية إعداد الفرد المقاتل وتطوير مهاراته البدنية

رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة: بدء إعداد أبطال أولمبيين فى 15 لعبة فردية من المدنيين مواليد 2008 حتى 2010

رئيس «التنمية الصناعية» السابق: مصر دولة محورية وتحتاج للقيام بدور أكبر فى تعزيز التعاون بين دول القارة ودعم مشروعات التنمية الأفريقية

ماجد فهمى: استضافة اجتماعات البنك الأفريقى لها دلالات سياسية واقتصادية

الصفحة الخامسة

فتح قضيتَى التعليم قبل الجامعى والزيادة السكانية والمشاركون يرسمون روشتة الإصلاح والمواجهة

التعليم والسكان.. من هنا يبدأ بناء المجتمع

الصفحة السادسة

بناء التعليم والنهوض بالإنسان قرار سياسى.. كل الأصوات مسموعة

مقترحات جلستى «التعليم ما قبل الجامعى»: إنشاء أكاديمية علمية مستقلة معنية بسياسات تطوير القدرات

ضياء رشوان: تحديد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم

تطوير التعليم هدفه الانطلاق بالدول وتحقيق التنمية بمختلف المجالات

لجنة التعليم تبدأ أولى جلساتها بمناقشة «التعليم ما قبل الجامعى».. ونواب «التنسيقية» يطالبون بمجلس أعلى لـ«تخطيط التعليم»

«القناوى»: لدينا نظام تعليم تمتد جذوره لسبعة عقود.. «رشا»: لا بد من جعل التعليم شبه إقليمى.. و«شيماء»: التطوير يبدأ بالاهتمام بالمعلم والإدارة والطالب والبنية التحتية

زيادة معدلات بناء الفصول.. خبراء: مشروع «المجلس الوطنى للتدريب» خطوة إيجابية لتحقيق أهداف التنمية والجمهورية الجديدة

«كمال»: يستهدف توحيد سياسات التعليم لخدمة أهداف المجتمع وتلبية متطلبات سوق العمل

و«حمزة»: إدراج مشكلات التعليم فى الجلسات يؤكد عزم الدولة على الإصلاح وتأمين مستقبل الطلاب

الصفحة السابعة

«الوعى وتمكين المرأة» سلاحا حل القضية

المشاركون بجلسة «الزيادة السكانية» يقترحون آلية وطنية لمواجهتها

مطالبات بإعداد سياسة مرنة لكل محافظة تخضع لمعايير المحاسبة والمساءلة الدورية

المشاركون فى جلسة القضية السكانية بالحوار الوطنى أمس

«توفيق»: نقدم 73 نوعاً من وسائل تنظيم الأسرة.. ولم تكن هناك أى خطة قبل 2014.. واللجنة وضعت توصيات منها التوعية بمخاطر الزيادة السكانية.. و«التنسيقية» : هناك تجارب دولية نجحت فى حل قضية الزيادة السكانية

«العادلى»: الدستور يلزم الدولة بتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة.. و«حسن»: يجب الوصول برسائل التوعية إلى الريف والمناطق النائية

مسئولون: الدولة تعمل على ضبط معدلات النمو السكانى لدعم التنمية وتحسين الخدمات

«توفيق»: القيادة السياسية تولى اهتماماً لمواجهة تحدياتها.. و«عبدالغفار»: نستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.. وتجنب المخاطر على صحة الأم والطفل نتيجة للولادة الكثيرة

الصفحة الثامنة

3 أسباب للرحيل.. «السولية» فى طريقه لمغادرة الأهلى

الفريق يلتقى الطلائع ومعاناة «كهربا والشحات وعبدالمنعم» من إجهاد عام

الأولوية للدفاع.. خطة تدعيم فى الزمالك.. محاولات لضم ثنائى فاركو.. و«أوسوريو» يصحح الأخطاء

اتحاد الكرة يحدد موعد ختام الدورى.. أول أغسطس

فتح القيد.. وجلسة مع فيتوريا لحسم ضربة البداية

«المستفيد الأكبر».. رحيل «فيرمينو» يمنح «صلاح» فرصة كتابة تاريخ جديد داخل ليفربول.. و«كلوب» كلمة سر الرقم المنتظر