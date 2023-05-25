موسكو: القوات الجوية تتصدى لمحاولة قاذفات استراتيجية أمريكية اختراق الحدود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، قبل قليل، أن مقاتلتين من طراز «سوخوي» تمكنتا من صد محاولة قاذفتين استراتيجيتين تابعتين لسلاح الجو الأمريكي، اختراق المجال الجوي الروسي، فوق بحر البلطيق، وأجبرتهما على العودة أدراجهما.

بيان وزارة الدفاع الروسية

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أورده موقع «روسيا اليوم»، بأن الرادارات رصدت هدفين مجهولين يقتربان من الحدود الروسية، مما دفع الجيش الروسي إلى إطلاق مقاتلتين من طراز «سو – 27»، و«سو – 35 إس»، لمنع انتهاك حدود دولة روسيا.

وأوضح المركز أن الطائرات الروسية أجرت دورية فوق بحر البلطيق، حدد خلالها أن الهدفين عبارة عن قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من طراز «B-1B».

عودة الطائرات الروسية إلى قواعدها

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أن مقالات سلاح الجو الروسي عادت إلى قواعدها، بعد ابتعاد الطائرتين الأمريكيتين، وأكدت الوزارة أن المقاتلات الروسية، نفذت طلعاتها بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.