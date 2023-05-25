ضبط كبدة مجمدة ولحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ

شنّت مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، حملة تفتيشية مكبرة، اليوم الخميس، على محلات وثلاجات اللحوم وأماكن بيع وتداول اللحوم، بدائرة مركز مطوبس، وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة مطوبس ومديرية الصحة.

ضبط 36.5 كجم كبدة مجمدة ولحوم قطع مجمدة ولحوم مفرومة

وأسفرت الحملة، عن ضبط 36.5 كجم كبدة مجمدة، ولحوم قطع مجمدة، ولحوم مفرومة، ومصنعات لحوم عبارة عن «كفتة وبرجر»، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإحدى سيارات بيع وتداول اللحوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بواسطة اللجنة المُشكلة من من مجلس مدينة مطوبس، والطب البيطري، والصحة، بقيادة الدكتور عماد فليفل، مدير إدارة الخدمات بمديرية الطب البيطري، والدكتور على الفتياني، مدير عام إدارة مطوبس البيطرية، والدكتور هنداوي حسام الدين، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بإدارة مطوبس البيطرية، وإيمان النحراوي، نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس، وسعد حلبية، مراقب أول الأغذية بإدارة مطوبس الصحية.

محافظ كفر الشيخ يوجّه

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه في وقت سابق، بتكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية على كافة الأسواق، والمحال التجارية، والمنافذ، ومحال بيع اللحوم، لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية واللحوم المعروضة، وتحرير المحاضر الفورية، وتوقيع الغرامات على المخالفين، ومحاربة تجار السوق السوداء، ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع.