محافظ قنا: حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق ومحلات الجزارة

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطري شنت عدة حملات تفتيشية على الأسواق ومحال وأماكن بيع اللحوم استعدادا لعيد الفطر، ونجحت خلالها في تحرير 19 محضر مخالفة، بإجمالي مضبوطات بلغت 92.5كجم، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وشرطة المسطحات والوحدات المحلية للمدن.

الحملة استهدفت 6 مراكز في المحافظة

وأضاف محافظ قنا، أن الحملات التفتيشية استهدفت مراكز «أبو تشت، فرشوط، نقادة، نجع حمادي، قوص»، للتفتيش على أسواق وأماكن بيع اللحوم حفاظا على صحة المواطن.

وأشار إلى أنه جرى تحرير 19 محضر مخالفة، منها 14 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية بإجمالي وزن 28 كجم، و5 محاضر ضبط أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن 52 كيلوجراما، بالإضافة إلى تحرير محضر ضبط دواجن مجمدة مجهولة المصدر بإجمالي وزن 12.5كيلو جرام.

التحفظ على الكميات المضبوطة

وأكد أنه جرى التحفظ على الكميات المضبوطة وإرسالها إلى هيئة سلامة الغذاء، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإحالة المخالفين للنيابة العامة للتحقيق معهم.

من جهة أخرى، أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى، أن المديرية مستمرة في شن العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة، ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.