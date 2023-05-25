عضو «تعليم النواب» لـ«الحوار الوطني»: يجب رفع مستوى المعلم ماديا وأدبيا

قالت النائبة رشا كليب عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن ظاهرة الدروس الخصوصية والسناتر تستفحل يوما بعد يوم بقيادة بعض الأشخاص غير المؤهلين تربويا أو علميا، نتيجة ضعف ثقة المجتمع في المدرسة كبيئة تعليمية، وضعف العائد المادي للمعلم من راتب المدرسة.

كليب: الخطوة يجب رفع مستوى المعلم المادي والأدبي

وأضافت خلال استضافتها في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية خلود زهران على شاشة «إكسترا نيوز»، أن تجريم الدروس الخصوصية أمر مفروغ منه، ولكن قبل هذه الخطوة يجب رفع مستوى المعلم المادي والأدبي، وتهيئة المدرسة لتكون جاذبة للتلاميذ كبيئة تعليمية تربوية.

وأوضحت أن لجنة التعليم نزلت إلى جميع المحافظات، واستطلعت آراء كل الشرائح والفئات في تطوير التعليم، وبناء على ذلك قدمنا التوصيات خلال الحوار الوطني لتكون مبنية على نبض الشارع.

تطوير أكثر من مليون معلم

ولفتت إلى أن هناك أكثر من جانب معني بعملية تطوير التعليم، هناك الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، ومديريات التدريب التابعة للوزارة، فنحن لسنا بحاجة للإثقال على الأكاديمية الوطنية للتدريب، بخاصة أن عدد المعلمين يتجاوز مليون معلم، والأكاديمية ليس لها أفرع كثيرة في المحافظات، عكس الهيئات التدريبية الأخرى.