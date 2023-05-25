ممثل الحركة المدنية في الحوار الوطني: أطالب بنظام تعليم واحد

بدأ حمزة السروي ممثل الحزب الشيوعي ضمن أحزاب الحركة المدنية كلمته خلال الجلسة الثانية بلجنة التعليم ضمن المحور الاجتماعي بالحوار الوطني بالحديث عن المنظومة التعليمية وما تمر به من مشاكل مؤكدا على أن التعليم هو مفتاح التقدم في اي بلد ويوجد نماذج عدة تؤكد هذا الأمر.

التعليم حق مجاني لكل مواطن

وتابع ممثل الحزب الشيوعي أن التعليم حق مجاني لكل مواطن تلتزم به الدولة منوها أنه يجب أن يستهدف تعميق المواطنة والهوية للطلاب وتعزيز انتمائهم.

وأكد السروي على الاهتمام بالمنهج العلمي بما يساعد على الإبداع مطالبا بضرورة وجود نظام تعليم واحد على كافة المستويات التعليمية بما يضمن عدم التمييز ضد الطلاب.

إنشاء مجلس أعلى للتعليم

واقترح ممثل الحزب الشيوعي إنشاء مجلس أعلى للتعليم يختص بوضع سياسات التعليم ويعرضها على مجلس النواب على أن يكون أهليا وليس حكوميا ويراعى فيه إلا يتقاضى أعضاؤه أجورا نظير الحضور والعضوية وإنما يتقاضون بدلات الانتقال باعتباره خدمة وطنية.