حبس عاطل لاتهامه بتجارة المخدرات في فايد بالإسماعيلية 

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية اليوم الخميس بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات في واقعة اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة علي نشاط واسع ب مواجهته بالمواد المضبوطة بحوزته وتحريات ضباط المباحث الجنائية بنشاطه خلال الفترة الأخيرة بدائرة المركز.

وأمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بإرسال عينة من المواد المخدرة إلي المعمل الكيميائي، لبيان ما فيها من مواد مخدرة وإنهاء التقرير لإرفاقه في أوراق القضية.

ضبط المتهم بكمية من الهيروين

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث مركز فايد برئاسة المقدم محمود عبداللطيف من القبض علي عاطل يدعي «مؤمن.ع» وشهرته الدوب، له معلومات جنائية، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

وكانت قد أكدت تحريات النقيب حجازي محمد معاون مباحث مركز فايد، بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وتنفيذ عدة عملية سرقة، بدائرة المركز وبإعداد أكمنة له وتقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

محامي: المتهم قد يواجه الحبس المؤبد

وقال محمد حسن محامي في الإسماعيلية إن المتهم يواجه عقوبة الحبس المؤبد خاصة لضبطه بكمية من المواد المخدرة وتوجيه تهمة الاتجار له، وسبق اتهامه في قضايا مشابهة بالاتجار في المخدرات.

وأضاف أن المحاكم الجنائية تشدد من أحكامها على أرباب السوابق ممن سبق اتهامهم في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين.