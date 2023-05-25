ضبط سلاح ناري وكمية من المخدرات بحوزة شخصين في الإسماعيلية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية يقيمان بدائرة مركز شرطة فايد.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية تم ضبط المتهمين حال تواجدهما بمحل سكنهما، وبحوزتهما «فرد محلي - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الحشيش تزن 2,600 كيلوجرام - كمية من مخدر البانجو تزن كيلوجرام - كمية من مخدر الهيروين تزن 750 جراما - ميزان حساس - عدد 3 هواتف محمولة - مبلغ مالي - سيارة ملاكي».

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والسيارة لسهولة التنقل، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 250 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.