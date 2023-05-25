العثور على جثة شاب مجهول الهوية في الإسماعيلية

لقي شاب مجهول الهوية، مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تناوله جرعة مخدرات في قطعة أرض فضاء مهجورة، بدائرة قسم ثانِ الإسماعيلية، ونُقل بسيارة الإسعاف إلى مشرحة المستشفى لحين انتهاء التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور قسم ثانِ، يفيد إبلاغ أحد الأهالي، بالعثور على جثة شخص داخل قطعة أرض فضاء مسورة بالطوب الأحمر بشارع عبد الحكيم عامر، دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

وفاة شاب تناول جرعة مخدرات

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، بسرعة انتقال قوات الشرطة وضباط المباحث الجنائية إلى مكان الحادث وفحصه، وبفحص الجثمان، تبين أنه لشخص ذكر مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، مرتديًا كامل ملابسه، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، ولم يعثر معه على تحقيق شخصية.

وقالت المصادر الأمنية، إنه عثر بحوزة الشاب على سرنجة طبية، وكيس بلاستيكي بداخله كمية من العقاقير، يُشتبه في احتوائها على مواد مخدرة.

التحفظ علي الجثمان

وقررت جهات التحقيق في الإسماعيلية، التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، لحين التعرف على هويته ومعرفة سبب الوفاة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء تحريات المباحث حول الواقعة.

كما قررت إرسال عينة من المواد المضبوطة إلى المعمل الكيميائي لفحصها، والتأكد من تسببها في وفاته من عدمه، فيما قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان.