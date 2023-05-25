انطلاق البرنامج الصيفي لحفظ القرآن الكريم للأطفال بمساجد مطروح

وسط إقبالا منقطع النظير من الأطفال انطلق البرنامج الصيفي للطفل في مساجد محافظة مطروح، لتحفيظ القرآن الكريم وتعاليم الدين الإسلامي، وكانت البداية من مسجد التنعيم وسط مدينة مرسى مطروح بمشاركة مئات الأطفال من مراحل سنية مختلفة، بحضور فضيلة الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح وأسر الأطفال والذين ظهرت عليهم أمارات السعادة والفرح.

الحث على محبة الله ورسوله

ووجه وكيل وزارة الأوقاف بمطروح الأطفال لأهمية الحضور المنتظم خلال البرنامج الصيفي في المساجد، مقدماً الشكر لأولياء الأمور على حرصهم على تربية الأبناء، كما وجه حديثا للأطفال تناول الحث محبة الله ورسوله وآل بيته وأزواجه وأصحابه كما حثهم على بر الوالدين وصلة الأرحام ويقظة الضمير والإيجابية في المجتمع والتعامل الطيب مع الناس جميعا كما نبه على احترام النظام والنظافة كسلوك إسلامي رفيع.

حفظ القرآن وتعليم الأخلاق والقيم الإسلامية

وحول البرنامج الصيفي للأطفال أفاد الشيخ السعيد خلف إمام مسجد التنعيم بمطروح ببيان أن حضور البرنامج الصيفي خلال الأسبوع في أيام الأحد والثلاثاء والخميس، حيث يتضمن البرنامج حفظ ما تيسر من القرآن وتفسير مبسط لجزء عمّ وسيرة النبي الكريم وتعلم الآداب العامة والأخلاق والقيم الإسلامية وبعضا من القصص القرآني، واختتم اللقاء بالصلاة والسلام على سيدنا رسول بالصيغة الإبراهيمية المعروفة وسط ترديد الأطفال وأهلهم ويتوقع أن يتجاوز عدد الملتحقين بمسجد التنعيم 300 طفل في البرنامج الصيفي هذا العام 2023.