وزير الخارجية يلتقي المفوض السامي لشؤون اللاجئين في جنيف

أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن وزير الخارجية، سامح شكري، التقى اليوم الخميس، في جنيف، بالمفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، فيليبو جراندي.

شراكة 70 عاماً مع مفوضية اللاجئين

وكشف المتحدث باسم الخارجية، بحسب بيان رسمي، عن أن وزير الخارجية أعرب عن التقدير للمفوض السامي على التعاون القائم بين مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومصر، مشيراً إلى أنه يجري الاحتفال هذا العام، ببلوغ هذا التعاون 70 عاماً، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز هذه الشراكة خلال الفترة المقبلة.

سياسة مصر تجاه المهاجرين واللاجئين

كما استعرض سامح شكري سياسة مصر تجاه المهاجرين واللاجئين، القائمة على احترام حقوق الإنسان وكرامتهم الإنسانية، وعدم التمييز في المعاملة بينهم وبين المواطنيين المصريين، وتقديم الخدمات الأساسية لهم على قدم المساواة، خاصةً في قطاعي الصحة والتعليم.

تعزيز التعاون بين مصر ومفوضية اللاجئين

وأضاف السفير أبو زيد أن الجانبين ناقشا سُبل تعزيز التعاون والشراكة بين مصر ومفوضية اللاجئين، في ضوء الأعباء الهائلة التي تتحملها الحكومة المصرية في استضافة الأعداد الهائلة التي وصلت إلى 9 ملايين مهاجر ولاجئ، خاصةً في ضوء تداعيات الأزمة الراهنة في السودان، فضلًا عن ضرورة أن تحشد المنظمة الموارد لدعم الجهود الوطنية في تقديم سُبل الرعاية والمساعدات الإنسانية والطبية اللازمة على الحدود للنازحين الفارين من النزاع في السودان.

وتابع أن ذلك يأتي في ظل التزامات مصر، منذ بداية الأزمة، بفتح الحدود أمام الفارين من الصراع، اتساقاً مع التزاماتها الدولية والإقليمية، حيث استقبلت حتى الآن 121 ألف مواطن من السودان، أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن.