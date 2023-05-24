«الداخلية»: لا صحة لاختطاف مجهولين لأحد اللاجئين الأفارقة من منزله بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما جرى تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن الادعاء بقيام مجهولين باختطاف أحد اللاجئين الأفارقة من منزله بالقاهرة.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أنه تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، لافتًا إلى أن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المذكور تم إغلاق ملفه من مفوضية شئون اللاجئين وانتفت مبررات إقامته، وغادر البلاد إلى دولة روندا.