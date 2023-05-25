رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بالمحافظات بالاسم ورقم الجلوس

انتهت امتحانات النقل بالمرحلة الإعدادية 2023، للصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي ليتم تصحيح أوراق الإجابة ورصد الدرجات والمراجعة على أن يتم الإعلان عنها عبر رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بالمحافظات بمديريات التربية والتعليم.

حيث أعلنت كل مديرية رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بالمحافظات فور الانتهاء من التصحيح واعتماد النتيجة رسمياً من الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة ثم من المديرية.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بالمحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بالمحافظات يتم الإعلان عنه داخل كل محافظة ويجب على الطالب البحث بالاسم الرباعي للطالب واسم المدرسة والإدارة التعليمية والمجموع الكلي والمجموع مفصل لكل مادة من مواد الصف الأول الإعدادي.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الصف الأول الإعدادي

تنشر«الوطن» عبر خدماتها المتعددة لمتابعيها رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بالمحافظات، حيث ظهرت نتائج النقل بالمحافظات وكانت كالتالي:

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بمحافظة الإسكندرية من هنا بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بمحافظة مطروح من هنا بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بمحافظة الإسماعيلية من هنا بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بمحافظة سوهاج من هنا بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بمحافظة الدقهلية من هنا بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بمحافظة الفيوم من هنا بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بمحافظة المنيا من هنا بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بمحافظة الشرقية من هنا بالاسم ورقم الجلوس

خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي

ويمكن معرفة نتائج الصف الأول الإعدادي بالمحافظات بالاسم ورقم الجلوس بعدة خطوات هي:

- الضغط على الرابط حيث يتم إتاحته على الموقعين.

- يختار الطالب أيقونة نتيجة الصف الأول الإعدادي

- يكتب الطالب الاسم رباعيا بالخانة المخصصة

- يكتب الطالب رقم الجلوس بالخانة المخصصة لذلك

- ثم يضغط موافق

- لتظهر نتيجة الصف الأول الإعدادي مفصلة لكل مادة على حدة والنتيجة الكلية، واسم المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

كما يمكن الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم فقط من خلال المدرسة التابع لها الطالب أو الإدارة التعليمية.