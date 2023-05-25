موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 5 محافظات

انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالمديريات والمحافظات لينشغل أولياء الأمور والطلاب بمعرفة موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بكل محافظة ليتمكنوا من الحصول عليها ولتحديد الاختيار المناسب عقب الشهادة الإعدادية سواء الثانوية العامة أو الثانوية الفنية أو البدائل المتخصصة.

حيث تعد المرحلة الإعدادية مرحلة فارقة بمستقبل الطلاب لتحدد توجه الدراسة خاصة أن بدائل الثانوية العامة التى وفرتها وزارة التربية والتعليم تخطت 30 بديلاً، يمكن التقديم إليها عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمحافظات.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

ويتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات المختلفة عقب انتهاء تصحيح أوراق الامتحانات ثم مرحلة الرصد وجمع الدرجات وتحريرها بكشوف النتيجة، ليتم اعتمادها من محافظ الإقليم ثم إعلانها رسميا عبر موقع المحافظة الرسمي وموقع التربية والتعليم ثم تسلم بالمدارس، ليتمكن الطلاب من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط النتيجة المعلن.

تنشر «الوطن» موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات وفقاً لمديريات التربية والتعليم كالتالي:

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

صرّح الدكتور ياسر محمود وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، بأن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج بالأسبوع المقبل عقب الانتهاء من أعمال التصحيح.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية تظهر بالنصف الأول من شهر يونيو، فور اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان

ينتهى تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان بالنصف الأول من شهر يونيو ليتم رصد الدرجات وإعلان النتيجة فور اعتمادها رسمياً من المحافظ اللواء أشرف عطية، لتكون متاحة على موقع المحافظة.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فور اعتمادها من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، وجمع درجات الفصل الأول الدراسي والترم الثاني مطلع شهر يونيو المُقبل.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم

كشف أحمد سالم مسؤول العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم لـ«الوطن»، إنّه تم تكثيف أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، حتى يتم إعلان النتيجة في أقرب وقت، خلال بداية يونيو المقبل.