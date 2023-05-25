قال الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إنّه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 في محافظة بني سويف، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة مباشرة، بجميع المدارس في المحافظة، وسيتم إتاحتها عبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بني سويف بالاسم ورقم الجلوس على بوابة المحافظة، عقب اعتمادها رسميا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بني سويف

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، إنّ نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 سيتم إعلانها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف، وداخل كل مدرسة فور اعتمادها، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة الدقيقة مباشرة، وللدخول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بني سويف بالاسم ورقم الجلوس اضغط هنا.

انطلاق تصحيح المواد الدراسية للشهادة الإعدادية في بني سويف

وأشار وكيل تعليم بني سويف، إلى أن أعمال التصحيح تتم أولا بأولا، وفقًا للقواعد المعمول بها في أعمال التصحيح، مع اتخاذ كافة الإجراءات نحو المراجعة الدقيقة لكراسات الإجابة وعدم ترك أي جزئية دون تصحيح، كذلك التدقيق في أعمال الرصد.

واختتمت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، أمس الأربعاء، امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 لطلاب الصف الثالث الإعدادي في المحافظة الذين زاد عددهم عن 61 ألف طالب وطالبة، في جميع مدارس المحافظة بمادة العلوم، وسط إجراءات تضمنت تقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان، التزامًا بالإجراءات الاحترازية، حيث انطلقت الامتحانات الخميس الماضي وسط إجراءات مشددة بتخفيض الكثافات الطلابية داخل اللجان، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.