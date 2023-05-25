سفير إيطاليا بـ«القاهرة»: نستثمر 6 مليارات يورو في مصر.. ومستعدون لزيادتها

قال مايكل كارون، سفير إيطاليا لدى القاهرة، إن مشاركته فى افتتاح مصنع معالجة الكوارتز شرف عظيم له، فهو مثال عملى على الإمكانات الكبيرة للتعاون الصناعى بين مصر وإيطاليا، لافتاً إلى أن الوجود الإيطالى فى مصر قوى وناجح من خلال 1200 شركة إيطالية، ويبلغ حجم الاستثمار الإيطالى الصافى فى مصر 6 مليارات يورو.

وأضاف «كارون»، خلال كلمته على هامش افتتاح مجمع مصانع الكوارتز أمس: «مصممون على دعم المزيد من الاستثمارات من قبل الشركات الإيطالية فى مصر، عبر مجموعة واسعة من القطاعات، واغتنام جميع الفرص التى تتواكب مع التباطؤ الاقتصادى العالمى»، لافتاً إلى أن المصنع الجديد سيكون قادراً على معالجة الكوارتز من مناجم مرسى علم بأحدث الأجهزة الإيطالية، من أجل تصنيع منتجات ستصل إلى أهم الأسواق العالمية، وهذا المشروع المشترك يهدف إلى توفير المزيد من القيمة المضافة للصادرات المصرية والمواد الخام وخلق مجال ملائم للإنتاج بأعلى جودة، حيث يصل حجم استثمارات المشروع فى الأعمال المدنية بأكثر من 80 مليون يورو، وهو أول مصنع فريد من نوعه فى العالم.

كارون: إيطاليا أول شريك تجاري أوروبي لمصر.. ونتعاون معا للوصول إلى الأسواق العالمية

وأوضح أنه من اليوم ستكون الألواح المنتجة فى العين السخنة قادرة على تلبية احتياجات السوق، ولكن قبل كل شىء ستكون قادرة على التصدير من خلال استغلال موقع مصر الاستراتيجى والتنافسية فى هذا الأمر، متابعاً: «اسمحوا لى بأن أغتنم الفرصة لكونى شريكاً محورياً ونقطة مرجعية مهمة للشركات الإيطالية الراغبة فى الاستثمار بمصر، أقول إن هذا المشروع لم يكن ممكناً دون التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية».

وتابع أنه خلال السنوات الماضية أنشأت الشركات الإيطالية العديد من الشراكات القيّمة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى مختلف القطاعات، بما فى ذلك الصناعات الغذائية والزراعية، مشدداً على أن إيطاليا تعد أول شريك تجارى أوروبى لمصر وأهم بوابة للسلع والمنتجات المصرية للوصول إلى السوق الأوروبية، بفضل القرب الجغرافى والبنية التحتية المتطورة لموانئ البلدين.

وشدد على أن مصر وإيطاليا شريكان فى الوصول إلى الأسواق العالمية فيما يمكن تسميته «نهج من المنبع إلى الوجهة»، للتعاون الاقتصادى والتجارى والصناعى، كما أن إيطاليا ثالث أكبر مستثمر أجنبى فى مصر، وهى داعم قوى لسياسة تعزيز قطاعى الزراعة والصناعات الغذائية التى تنفذها الحكومة المصرية.

..ورئيس «بريتون»: مصر أول حضارة صنعت العجائب من الحجر.. وتكمل الريادة بمجمع الكوارتز

ومن جانبه، أكد لوكا كونتشيلى، رئيس مجلس إدارة شركة «بريتون» الإيطالية، التقدير والامتنان للثقة الممنوحة لشركته لبناء هذا المصنع الهائل عالى التقنية، وهو أول مصنع بريتون ستون فى العالم لإنتاج ألواح الكوارتز المركبة، مع عملية متكاملة من النجم إلى البلاطة النهائية، لافتاً إلى أن الشركة طورت التكنولوجيا وصنعت الآلات المثبتة هنا.

وأضاف «كونتشيلى»: «مصر كانت أول حضارة قادرة على إنتاج العجائب بالحجر، واستمراراً للتاريخ غير العادى المستمر منذ آلاف السنين، اليوم نبدأ فصلاً جديداً من الريادة المصرية فى صناعة الحجر، من خلال افتتاح هذا المصنع، الذى يسمح بتحويل هذا المورد الطبيعى المكون من الكوارتز المصرى إلى أجمل كتل ألواح حجرية متوفرة فى السوق العالمية».

وتابع: «على مدار تاريخها، تعاونت بريتون باستمرار مع الشركات المصرية لتطوير تكنولوجيا معالجة الأحجار، وتزويدها دائماً بالآلات المتطورة».