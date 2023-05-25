السيسي يدعو لتعزيز التعاون مع إيطاليا في إنتاج الكوارتز

تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن المراحل المقبلة لمجمع مصانع الكوارتز في العين السخنة، موجّها حديثه إلى شريف عبدالحليم اللبان، رئيس مجلس إدارة شركة الشريف براند، قائلا: «في المراحل المقبلة من افتتاح المجمع، يمكننا التواصل على أعلى مستوى مع الحكومة الإيطالية لدعم الاستثمار، والمراحل التالية من المشروع الرائد».

وأضاف السيسي، على هامش افتتاح مجمع مصانع الكوارتز في العين السخنة، «من جانبنا هنوفر المكون المصري مهما كانت قيمته، والشركات الإيطالية والحكومة الإيطالية والسفير موجود بحيث نكلمه إذا كان النهاردة أنتم مطمنين لدراسات الجدوى للمراحل دي أو للقطاعات دي يبقى ننطلق فيها».

وتابع: «في وجود الشركات نحن ندعمكم، ونشجعكم على إنشاء المصانع أو المساهمة في المشروعات، ومن جانبنا، الرقم المطلوب منّا في الأعمال المدنية والإجراءات الإدارية والبيروقرواطية، أعدكم بأن ننتهي منه».