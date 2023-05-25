سفير إيطاليا: نستثمر 6 مليارات يورو في مصر.. ومستعدون لزيادتها

قال سفير إيطاليا في مصر، مايكل كارون، إنّ مشاركته في افتتاح مصنع معالجة الكوارتز شرف عظيم له، فهو مثال عملي على الإمكانات الكبيرة للتعاون الصناعي بين مصر وإيطاليا، مشددًا على أنّ التواجد الإيطالي في مصر قوي وناجح من خلال 1200 شركة إيطالية، ويبلغ حجم الاستثمار الإيطالي الصافي في مصر 6 مليارات يورو، ومصممون على دعم المزيد من الاستثمارات من قبل الشركات الإيطالية في مصر عبر مجموعة واسعة من القطاعات واغتنام جميع الفرص التي تتواكب مع التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وأضاف كارون، خلال كلمته على هامش افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة: «المصنع الجديد سيكون قادرا على معالجة الكوارتز من مناجم مرسى علم بأحدث الأجهزة الإيطالية من أجل تصنيع منتجات ستصل إلى أهم الأسواق العالمية»، لافتا إلى أنّ المشروع المشترك يهدف إلى توفير المزيد من القيمة المضافة للصادرات المصرية والمواد الخام وخلق مجال ملائم للإنتاج بأعلى جودة، حيث يصل حجم استثمارات المشروع في الأعمال المدنية بأكثر من 80 ملايين يورو، وهو أول مصنع فريد من نوعه في العالم.

وأوضح سفير إيطاليا في مصر، أنّه من الغد ستكون الألواح المنتجة في العين السخنة قادرة على تلبية احتياجات السوق، ولكن قبل كل شيء ستكون قادرة التصدير من خلال استغلال موقع مصر الاستراتيجي والتنافسية في هذا الأمر، مؤكدا: «اسمحوا لي أن أغتنم الفرصة لكوني شريكا محوريا ونقطة مرجعية مهمة للشركات الإيطالية الراغبة في الاستثمار بمصر، أقول إنّ هذا المشروع لم يكن ممكنا دون التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية».

وتابع أنّه خلال السنوات الماضية أنشأت الشركات الإيطالية العديد من الشراكات القيّمة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات الغذائية والزراعية، مشددا على أنّ إيطاليا تعد أول شريك تجاري أوروبي لمصر وأهم بوابة للسلع والمنتجات المصرية للوصول إلى السوق الأوروبية، بفضل القرب الجغرافي والبنية التحتية المتطورة لموانئ البلدين.

وشدد على أنّ مصر وإيطاليا شريكان في الوصول إلى الأسواق العالمية فيما يمكن تسميته «نهج من المنبع إلى الوجهة»، للتعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي، كما أنّ إيطاليا ثالث أكبر مستثمر أجنبي في مصر وهي داعم قوي لسياسة تعزيز قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية التي تنفذها الحكومة المصرية.