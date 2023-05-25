موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح 2023 سيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من اعتمادها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على مستوى المحافظة في النصف الأول من شهر يونيو المقبل، حيث بدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن موعد ظهور النتيجة والرابط عقب انتهاء الامتحانات في جميع لجان الصف الثالث الإعدادي والبالغ عددهم 171 لجنة.

نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح 2023

وحول نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح 2023 قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن امتحانات الإعدادية انتهت، اليوم الخميس، في جميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة إدارة السلوم وسيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح والضبعة والعلمين والحمام وبنجر السكر بالإضافة إلى سيوة، حيث استمرت الامتحانات علي مدار 6 أيام من السبت الماضي واختتمت الخميس.

نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح 2023

وأضاف وكيل تعليم مطروح بدء تصحيح ورصد درجات الشهادة الإعدادية مطروح 2023 مع نهاية اليوم الأخير، وتستمر علي مدار الأيام المقبلة من خلال كنترولات الإعدادية في لجان النظام والمراقبة بكل إدارة وسيتم تجميع الدرجات لجميع المواد وتبييض النتيجة، ومن المقرر أن تعرض على محافظ مطروح لاعتمادها في 7 يونيو المقبل.

الشهادة الإعدادية مطروح 2023

وأشار وكيل تعليم مطروح إلي أن نتيجة الشهادة الاعدادية مطروح 2023 سيتم إعلانها في جميع المدارس الإعدادي واستخراج شهادات للطلاب في المدارس بها الدرجات لكل مادة على حدة والمجموع الكلي للمواد موضح بها درجات كل طالب خلال العام الدراسي كله، يتسلمها الطالب أو ولي أمره من داخل المدرسة، كما سيتم نشر النتيجة علي الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمطروح علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وموقع المحافظة الرسمي، لتتاح بالاسم ورقم الجلوس من هنا.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حالات الغش

وأوضح وكيل تعليم مطروح أنه جري ضبط 10 حالات غش خلال الامتحانات في لجان عدة إدارات تعليمية أثناء الغش الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الإلكترونية وجرى اتخاذ اللازم معهم، وتحويلهم للشئون القانونية بالإدارة التعليمية المختصة ومديرية التربية والتعليم بمطروح، منهم طلاب حرموا من الامتحانات هذا العام واعتبار عام رسوب، وسيتم التشديد علي جميع الامتحانات بالالتزام بالمعايير والإجراءات التى وضعتها وزارة التربية والتعليم للطلاب خلال الامتحانات في الدور الثاني واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.