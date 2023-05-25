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التعليم والسكان في الحوار الوطني.. من هنا يبدأ بناء المجتمع (ملف خاص)

كتب:

إمام أحمد
تصوير:

محمد خزعل
10:00 م | الخميس 25 مايو 2023
لجنة التعليم

لجنة التعليم

 أسَّس الحوار الوطنى لقاعدة التوافق بدلاً من المغالبة، ويُعتبر التعليم من القضايا التوافقية التى لا يختلف أحد على ضرورة بحثها ومناقشتها، فلا نهضة حقيقية دون تعليم، كما يتبين من الأرقام والإحصائيات أنه لا تنمية حقيقية دون ضبط للمسألة السكانية، لذلك لم يكن مستغرباً أن تطرح إدارة الحوار الوطنى على طاولة المناقشات قضية التعليم جنباً إلى جنب مع قضية الزيادة السكانية فى ثانى أيام جلسات المحور المجتمعى بالحوار أمس.

وقدَّم المشاركون فى جلسة التعليم، التى ناقشت قضية «التعليم ما قبل الجامعى»، مجموعة من التوصيات والمقترحات التى تسهم فى تطوير التعليم المصرى وتحسين أوضاع المدارس والمعلمين والطلبة على حد سواء، ورغم تعدد وجهات النظر كانت هناك مقترحات حازت إجماع الحضور، من أبرزها ضرورة إصدار قانون التعليم الموحد وإعداد خطة قومية لمواجهة الكثافة الطلابية فى الفصول، مع الإشادة بتوجيه الرئيس بإرسال مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم والتدريب.

فتح قضيتَى التعليم قبل الجامعي والزيادة السكانية والمشاركون يرسمون روشتة الإصلاح والمواجهة 

وفى قاعة أخرى، ناقش الحضور قضية الزيادة السكانية تحت عنوان «تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية»، واتفقوا على ضرورة العمل على عدة محاور متوازية لمواجهة الزيادة السكانية، وهى الوعى المجتمعى، والتعديلات التشريعية المحفزة، إضافة إلى إعداد خريطة جغرافية وقاعدة بيانات شاملة تساعد متخذ القرار على المتابعة والتقييم وتحديد الآليات التنفيذية الملائمة. «الوطن» تواصل تسليط الضوء على مناقشات الحوار الوطنى، وتقدم فى حلقة جديدة تغطية معمَّقة لكل ما دار فى جلستَى التعليم والقضية السكانية.

 

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بقلم إمام أحمد

محرر شئون سياسية منذ 2010، عمل بأقسام السياسة والديسك، حاصل على ليسانس الآداب قسم إعلام ودبلوم الدراسات البرلمانية والسياسية.