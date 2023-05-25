«مصر للطيران» تعلن أسعار تذاكر الحج 2023.. تبدأ من 22 ألف جنيه

قال علاء أبو زينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن أسعار تذاكر الحج التي أعلنتها شركة مصر للطيران اليوم، تبدأ من 22 إلى 50 ألف جنيه، وذلك بحسب موعد الرحلة وتاريخ السفر والعودة، فضلًا عن خط سير الرحلة، لافتًا إلى أنه كلما كانت المسافة الزمنية بين الذهاب والعودة أطول كان السعر أقل والعكس صحيح.

وأضاف «أبو زينة» في تصريحات لـ«الوطن» أن سعر تذكرة الطيران إذا كان تاريخ السفر خلال شهر ذو القعدة الحالي وموعد العودة بعد يوم 22 ذو الحجة من العام الهجري 1444، وكان خط سير الرحلة «القاهرة جدة - جدة القاهرة»، فإن سعر التذكرة سيبلغ نحو 22 ألف جنيه شاملة الضريبة.

أسعار تذكرة الحج لبرنامج الحج الاقتصادي طيران

وأشار إلى أن سعر تذكرة الطيران التي سيكون السفر بها في أي يوم من بدء سفر حجاج السياحة وتكون العودة أحد أيام 17 و18 و19 و20 ذي الحجة من العام الهجري 1444، فإن سعر تذكرة الطيران للرحلة التي تكون خط سيرها «القاهرة جدة - المدينة القاهرة» هو 26 ألف جنيه شاملة الضرائب، موضحا أن غالبية رحلات الحج السياحي المستوى الاقتصادي تكون خلال تلك الفترة.

سعر تذكرة الحج لرحلات يوم 4 ذو الحجة

وأوضح أن أعلى سعر تذكرة طيران للحج أعلنت عنها شركة مصر للطيران هذا العام ستكون للرحلات التي ستنطلق يوم 4 ذو الحجة 1444 هجريا من القاهرة إلى جدة، وتكون مواعيد العودة يوم 14 من ذات الشهر، فإن سعر التذكرة على الدرجة الاقتصادية بالطائرة سيبلغ نحو 40 ألف جنيه، وعلى درجة رجال الأعمال 50 ألف جنيه شاملة قيمة الضريبة.