مصرع طفلة في حريق شقة سكنية بالبحيرة

لقيت طفلة مصرعها إثر نشوب حريق بشقة بالدور الثاني بمنزل بقرية نجع الصايغ بمركز الدلنجات، وذلك إثر نشوب حريق جراء ماس كهربائي، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام وحرر محضر بالواقعة.

مصرع طفلة في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد مصرع طفلة اختناقا، جراء نشوب حريق داخل منزل بقرية نجع الصايغ التابعة لدائرة شرطة المركز وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر

تحديد هوية الطفلة المتوفية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق وجرى الدفع بعدد من قوات الحماية المدنية، وفرض كردونا أمنيا حول العقار وفصلت المرافق عن المكان، وأسفر الحريق عن مصرع فتاة تدعى آيات محمد عوض 3 سنوات.

حفظ الجثة تحت تصرف النيابة

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزي تحت تصرف النيابة العامة كما تم تحرير محضر شرطه بالواقعة.