تراجع أسعار العجول قبل عيد الأضحى في الشرقية

شهدت أسعار العجل البقري قائما في آخر سوق للمواشي بقرية «الطاهرة» بمحافظة الشرقية تراجعا طفيفا إذ سجل سعر الكيلو «صاحي» 135 جنيها، بينما استقرت أسعار العجل الجاموسي عند 120 جنيها، فيما يستطيع المواطنون شراء عجول للحصول على اللحوم الحمراء بدءا من 8 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه كما يمكن شراء رأس غنم بدءا من 6000 جنيه، من واقع سوق المواشي بالمحافظة.

يقول محمد جمال تاجر مواشي لـ«الوطن» إن السوق قبل العيد يشهد استقرارا في الأسعار موضحا ثبات سعر العجل الجاموس قائما ليتراوح ما بين 115 حتى 120 جنيها، بينما انخفض سعر كيلو العجل البقري من حوالى 145 جنيها ليتراوح ما بين 130 وحتى 140 جنيها، لافتا إلى أن حركة السوق متراجعة نسبيا من حيث البيع والشراء في مقابل كثرة المعروض من رؤوس الماشية: «الزبون مستني العيد علشان يشتري الدبيحة والإقبال الكثير قبل العيد بأيام قليلة»

أرخص عجل لحم يبدأ من 12 ألف جنيه

ويشير محمد جمال تاجر المواشي إلى إمكانية شراء عجل بتلو للدبح والحصول على اللحوم الحمراء بدءا من 12 ألف جنيه ويصل وزنه لنحو 70 كيلوجراما، بينما يمكن شراء عجل بتلو أكثر وزنا ويعطي لحما أكثر بحوالي 15 ألف جنيه ويزن نحو 120 كيلو كحد أقصى، والعجل البتلو للقنيّة 8 آلاف جنيه: «في زباين بتفضل شراء البتلو للحصول على لحم أحمر بتكلفة أقل ونفس مذاق الضأن وخفيف، وناس بتشتريه للتربية».

عجل البقري سعره 25 ألف جنيه

ويضيف أن البعض في حال رغبته يمكنه شراء عجل بقري أو جاموس بدءا من 25 إلى 35 ألف جنيه زنة 500 كيلوجرام للحصول على لحوم حمراء مشيرا إلى أن سعر العجل الذكر يبدأ من 90 جنيها مقارنة بالعجل الشباب صغير السن الذي يصل سعره 120 جنيها ، كما يمكن شراء جاموسة أو بقرة حلابة ترضع صغارها تتراوح وزنها من 500 إلى 700 كيلو أو يزيد بسعر من 50 إلى 55 ألف جنيه.

أسعار رؤوس الماشية من الضأن والماعز

ويوضح تاجر الأغنام والماعز رمضان يوسف أنه يمكن شراء رأس ماشية من الضأن بدءا من 6000 حتى 10000 جنيه للواحدة، معلنا أسعار اللحم قائم للضأن والماعز كالتالي:

تتراوح أسعار الكيلو من الضأن قائما «الخرفان» بين 140 حتى 150 جنيها.

تتراج أسعار الضأن من النعاج «الإناث» من 150 وحتى 160 جنيها، كما أنها تباع بالقطعة وتبدأ أسعارها من 6 آلاف جنيه.

تسجل أسعار الماعز 180 جنيها للكيلو قائم سواء الإناث أو الذكور.

رقابة التموين على أسواق المواشي والأسعار

يقول هاني جاد الله برقابة التموين في محافظة الشرقية إن أسعار المواشي حرة ومرتبطة بالسوق ومدى العرض والطلب لافتا آلى ارتباط سعر المواشي بأسعار الأعلاف فكلما انخفضت الأسعار كما حدث في الفترة الأخيرة وإفراج الدولة عن الأعلاف في الموانئ يعود بالنفع على المستهلك، لافتا إلى الرقابة على الأسواق والتأكد من أن المواشي المستوردة التي يتم تداولها بالسوق لها أوراق وشهادات دخول البلد وأنها خالية من الأمراض.