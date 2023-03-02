تراجع الأسعار وإقبال على العجل البقري في سوق المواشي بالشرقية «صور»

يشهد سوق المواشي تراجعًا في الأسعار بمحافظة الشرقية خلال الأسبوع الحالي، إذ سجلت أسعار اللحم الحي قائما «المواشي صاحية» تراجعا طفيفا في كافة الأنواع، فيما يقبل المربون على شراء المواشي «الحلابة للبن والقنيّة» من العجول والضأن والماعز مقارنة بغيرها، بينما يقبل الجزارون على شراء اللحم البقري والجاموس، وتراجعت أسعار كيلو الجاموس والبقري قائما، ليسجل الجاموس 90 جنيها، والبقر 110 جنيهات.

قال محمد حلمي تاجر مواشي في السوق من محافظة الشرقية، لـ«الوطن» إنه متخصص في تجارة وتربية المواشي اللحم أي التي تباع للجزارة وتباع كلحوم حمراء، لافتا إلى استقرار سواق المواشي فضلا عن تراجع الأسعار لكافة فئات المواشي خلال الأسبوعين الماضيين، ما يدعو للتفاؤل بانخفاض جديد للأسعار: «السعر هبط في السوق ودا يبشرنا بانخفاض جديد، ونأمل في رمضان المواشي تنزل في سعرها أكتر لتوفير اللحمة بسعر أقل».

الإقبال على العجل الذكر البقري للجزارة واللحوم الحمراء

أشار رمضان أبو يوسف تاجر من أهالي محافظة الشرقية إلى أن سعر الكيلو للضأن قائما شهد تراجعا طفيفا، إذ تراوح سعر الكيلو من البداري والخراف ما بين 110 وحتى 120 جنيها، بينما سجل سعر الضأن البرقي 145 جنيها، والماعز تراوحت أسعاره ما بين 120 وحتى 130 جنيها «معظم الناس بتشتري للقنيّة، والباقي بيشتري للذبح، والسوق مليان مواشي وأعداد كتيرة».

ويوضح قمر العبيط تاجر مواشي لـ«الوطن» أسعار المواشي بأنواعها المختلفة

تراجع أسعار المواشي بالأسواق

تراوح سعر كيلو البقر من الإناث والذكور قائما «حي» من 110 وحتى 115 جنيها، وهو الأكثر طلبا ومبيعا، إذ يُطلب للجزارة.

تراوح سعر كيلو الجاموس قائم الإناث والذكور من 90 حتى 95 جنيها، وهو الأكثر طلبا بعد عجل الجاموس.

تراوح سعر كيلو البتلّو ما بين 160 حتى 170 جنيها.

تراوح أسعار الماعز ما بين 120 حتى 130 جنيها.

تراوح سعر الجاموس والبقر الوالد للواحدة من 40 حتى 70 ألف جنيه وأكثر ليصل إلى 100 ألف جنيه حسب حالتها وجودتها.

تراوح سعر الجاموس والبقر الحلاب ما بين 35 حتى 40 ألف جنيه.

تراوح سعر الجمل الواحد من 18 حتى 65 ألف جنيه.

الإناث العشار تبدأ من 40 ألف جنيه حتى 65 ألف جنيه.

تراوح سعر الواحدة من الماعز والضأن للخروف والمعزة حسب النوع من 3000 حتى 8000 جنيه، في حال بيعها بالممارسة.

الإقبال على المواشي للتربية واللبن

أشار بدر الجهيني تاجر مواشي لـ«الوطن» إلى أن الأسعار تراجعت بنسبة بسيطة مقارنة بالأسبوعين الماضيين، لافتا إلى امتلاء الأسواق بعرض كبير من الماشية بكافة أنواعها، فيما يُقبل مريدو اللحم الأحمر على شراء العجل البقري والجاموسي الذكور ويليهم الإناث والضأن، بينما مريدو التربية يقبلون على شراء صغار العجول البقري والجاموس والإناث فضلا عن شراء الماعز والخراف والعشار، فيما يقبل مريدو الألبان على شراء الإناث الحلاب اللبن لدر الألبان: «نأمل بعد الانخفاض الحالي في الأسعار أن تتوالى التخفيضات ويتأثر سوق اللحوم الحمراء وتنخفض هي الأخرى، وسعر الفراخ لما نزل ساعد في نزول سعر اللحم القائم».