3 مناسبات سعيدة للعائلة المالكة في الأردن خلال شهرين

تعيش الأسرة المالكة في الأردن أفراحا كثيرة الفترة الأخيرة حيث تخرج أبناء الملك من الجامعة والمدرسة في الوقت الذي يستعد ولي العهد الأردني (أكبر أولاد الملك) للزواج من أميرة من عائلة سعودية مرموقة.

تخرج الأميرة سلمى من جامعة أمريكية

واحتفل ملك الأدرن، الملك عبد الله الثاني، بتخرج ابنته الأميرة سلمى من جامعة كاليفورنيا الجنوبية بعد حصولها على درجة البكالوريوس في علم الآثار بداية مايو الجاري.

تخرج ابن الملك من مرحلة الثانوية العامة

ولم يكد تمر أيام قليلة إلا وذكرت صحيفة «الرؤية» العمانية أن الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، وولي العهد، الأمير الحسين، حضروا حفل تخريج الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، من مدرسة «كينجز أكاديمي» بمادبا، بعد إنهائه مرحلة الثانوية العامة.

فرح ولي العهد والابن الأكبر

وفي بداية يونيو المقبل، تستعد الأردن في حفل زفاف ملكي كبير حيث سيتم عقد قِران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة خالد السيف في الأول من حزيران المُقبل، وقد أعلن الديوان الملكي في الأردن خطوبة ولي العهد والآنسة رجوة بالعاصمة السعودية الرياض.

تفاصيل عن ولي العهد الأدرني

وولد الأمير الحسين في عاصمة الأردن في 28 يونيو 1994 وهو النجل الأكبر للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله ولديه شقيق واحد هو الأمير هاشم وشقيقتان هما الأميرتان إيمان وسلمى، وتخرج من جامعة جورج تاون، والتي تخرج منها عام 2016 ثم تخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، ويحمل الآن رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.