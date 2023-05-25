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الديوان الملكي الأردني: مراسم عقد قران ولي العهد ستقام داخل البلاد فقط

كتب:

أ ش أ
05:48 ص | الخميس 25 مايو 2023
فرح ولي عهد الأردن

فرح ولي عهد الأردن

أكد مصدر في الديوان الملكي الهاشمي الأردني أن مراسم عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد على الآنسة رجوة خالد آل السيف وجميع الاحتفالات المرتبطة بهذه المناسبة ستقام داخل الأردن حصريا، وليست هناك نية لإقامة أي منها خارج الأردن.

نفي ما تم تدواله خلال يومين سابقين 

وقال المصدر، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل إعلام أجنبية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية من معلومات خاطئة، تحدثت فيها عن تحضيرات جارية لحفل سيقام في جزيرة سردينيا الإيطالية بمناسبة زواج ولي العهد، المرتقب في عمان في 1 يونيو 2023.

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