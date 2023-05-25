تامر حسني يرد على أمنية الطفل سفيان: شرف ليا نمثل مع بعض قريب

حرص الفنان تامر حسني على تحقيق حلم الطفل سفيان صالح، الذي تمني المشاركة في عمل فني من بطولة الفنان تامر حسني، وذلك خلال ظهوره ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على شاشة قناة «cbc».

تامر حسني يحقق حلم سفيان

ونشر تامر حسنى عبر خاصية «استوري» على حسابه الرسمى على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، فيديو ظهور سفيان بالبرنامج، وعلق عليه: «يا حبيبي ده شرف ليا إننا نمثل مع بعض أنت وأصحابك إن شاء الله قريب، ربنا يحميك يا حبيبي أنت وأصحابك وكل اللي زيكم».

الطفل سفيان يشارك في مسلسل جميلة

وكان الطفل سفيان حقق نجاحا كبيرا من خلال مشاركته فى مسلسل «جميلة» الذب عرض بالسباق الرمضانى المنقضي، والذي كانت تدور أحداثه في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور «جميلة» متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.