تامر حسني يعلن مشاركة هالة فاخر في فيلم «تاج».. ويروج لمفاجأة جديدة

حرص الفنان تامر حسني على الترحيب بالفنانة هالة فاخر، وذلك لمشاركتها فى فيلمه الجديد «تاج» المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى المبارك المقبل.

تامر حسني يعلن مشاركة هالة فاخر بفيلمه تاج

ونشر تامر حسني عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة تجمعه بالفنانة هالة فاخر وعلق عليها: «نورتي الفيلم يا أستاذه يا عظيمة، أجمل هالة فاخر ودورك عسل زيك كالعادة، كل الشرف إنك منورة فيلمك تاج انتظروا خلال ساعات إن شاء الله حاجة بإذن الله هتعجبكم».

فيلم «تاج» وصفه تامر حسني بأنه أول عمل سوبر هيرو عربي، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم دينا الشربيني، أحمد بدير، بيومي فؤاد، ساندي، ومحمد أبو داود، وهالة فاخر، وغيرهم، والعمل من إخراج سارة وفيق.