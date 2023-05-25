رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تامر حسني يعلن مشاركة هالة فاخر في فيلم «تاج».. ويروج لمفاجأة جديدة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
05:00 م | الخميس 25 مايو 2023
هالة فاخر وتامر حسني من كواليس فيلم تاج

هالة فاخر وتامر حسني من كواليس فيلم تاج

حرص الفنان تامر حسني على الترحيب بالفنانة هالة فاخر، وذلك لمشاركتها فى فيلمه الجديد «تاج» المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى المبارك المقبل.

تامر حسني يعلن مشاركة هالة فاخر بفيلمه تاج

ونشر تامر حسني عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة تجمعه بالفنانة هالة فاخر وعلق عليها: «نورتي الفيلم يا أستاذه يا عظيمة، أجمل هالة فاخر ودورك عسل زيك كالعادة، كل الشرف إنك منورة فيلمك تاج انتظروا خلال ساعات إن شاء الله حاجة بإذن الله هتعجبكم».

فيلم «تاج» وصفه تامر حسني بأنه أول عمل سوبر هيرو عربي، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم دينا الشربيني، أحمد بدير، بيومي فؤاد، ساندي، ومحمد أبو داود، وهالة فاخر، وغيرهم، والعمل من إخراج سارة وفيق.

 

اقرأ المزيد:

موعد عرض فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني

تامر حسني وأحمد سعد باحتفالية بمناسبة حفل زفاف الأمير الحسين في الأردن

تامر حسني يفتتح أضخم احتفالية في الأردن بمناسبة عقد قران ولي العهد

تامر حسني ينشر صوره تجمعه بدينا الشربيني من فيلم تاج: «نورتي فيلمك»

تامر حسني يخضع لتدريبات شاقة تحضيرا لفيلم تاج.. مفاجآت وتحديات
بقلم أحمد عبد الرحمن