سر مفأجاة تامر حسني للجمهور خلال ساعات.. أغنية جديدة

أعلن الفنان تامر حسني منذ قليل، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، عن تجهيزإه مفاجأة للجمهور خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ قال: «انتظروا خلال ساعات ن شاء الله حاجه بإذن الله هتعجبكم».

مفأجاة تامر حسني للجمهور

وعلم «الوطن» من مصادره أن تامر حسني انتهى من تسجيل أغنية جديدة من كلمات أحمد جابر، وألحان علي الخواجة، وتوزيع حاتم محسن، لتكون الأغنية الدعائية الأولى للفيلم، إذ سيطرحها على شكل فيديو كليب يحتوي على مشاهد من فيلمه «تاج» الذي ينافس به بموسم عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يكون اسم الاغنية مختلفا، إذ يفكر تامر حسني فى تغيير اسم الفيلم ليكون نفس اسم الاغنية في الوقت الحالي، ومن المقرر طرح الأغنية اليوم أو غدا.

تفاصيل فيلم تاج

ويواصل تامر حسني خلال الفترة الحالية تصوير باقي مشاهده في فيلم «تاج»، تمهيدًا لدخوله مرحلة المونتاج، خاصةً اأنه يعتمد على الجرافيك بشكلٍ كبير.

فيلم «تاج» وصفه تامر حسني بأنه أول عمل سوبر هيرو عربي، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم دينا الشربيني، أحمد بدير، بيومي فؤاد، ساندي، ومحمد أبو داود، وهالة فاخر، وغيرهم، والعمل من إخراج سارة وفيق.