موعد عرض فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، إلى معرفة موعد عرض فيلم تاج تامر حسني، الذي يواصل تصويره حاليًا، ويجمعه بالفنانة دينا الشربيني حاليًا، إذ يُجسد فيه شخصية «سوبر هيرو».

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات لـ«الوطن»، عن موعد عرض فيلم تاج تامر حسني، موضحًا أنه يُشارك في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، إذ يُنافس عددًا من النجوم، مثل كريم عبد العزيز في فيلم «بيت الروبي» و«مستر إكس» لأحمد فهمي.

وفي ضوء موعد عرض فيلم تاج تامر حسني، تقارب المخرجة سارة وفيق، على الانتهاء من تصوير العمل، تمهيدًا إلى دخوله مرحلة المونتاج، خصوصًا وأنه يعتمد على الجرافيك بشكلٍ كبير.

وكان تامر حسني نشر قبل أيام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مجموعة من الصور التي تجمعه بالفنانة دينا الشربيني، من كواليس التصوير، حيث علق قائلًا: «النجمة الجميلة دينا الشربيني نورتي فيلمك (تاج) ويارب الفيلم يكمّل سلسلة نجاحاتك الكبيرة اللي كسرتي بيها الدنيا.. ربنا يكرمك ويكرمنا معاكي».

أبطال فيلم تاج تامر حسني

فيلم تاج من إنتاج سلسلة «السوبر هيروز» في مصر والوطن العربي، ويشهد ظهور أول بطل عربي خارق في السينما العربية، من بطولة الفنان تامر حسني، دينا الشربيني، المطربة ساندي، ويشارك في الفيلم النجم بيومي فؤاد والعديد من النجوم.