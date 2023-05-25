تامر حسني يطرح الإعلان التشويقي الأول لفيلمه «تاج»

طرح الفنان تامر حسني، الإعلان التشويقي الأول لفيلمه الجديد «تاج»، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليه:«الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم تاج استعنا على الشقاء بالله يارب يعجبكم تأليف تامر حسني إخراج سارة وفيق».

تامر حسني سوبر هيرو في البرومو الرسمي لفيلم تاج

وظهر تامر حسني وهو جالس أعلى برج القاهرة، ويقوم بأكل كشري، ثم بعد ذلك يطير في الجو، إذ يشير إلى أنه سوبر هيرو، وذلك على أنغام أغنيته الجديدة «هرمون السعادة».

وكان تامر حسني حرص على الترحيب بالفنانة هالة فاخر، وذلك لمشاركتها في فيلمه الجديد «تاج» المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى المبارك المقبل، حيث نشر عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة تجمعه بالفنانة هالة فاخر وعلق عليها: «نورتي الفيلم يا أستاذه يا عظيمة، أجمل هالة فاخر ودورك عسل زيك كالعادة، كل الشرف إنك منورة فيلمك تاج انتظروا خلال ساعات إن شاء الله حاجة بإذن الله هتعجبكم».

فيلم تاج لـ تامر حسني

فيلم «تاج» وصفه تامر حسني بأنه أول عمل سوبر هيرو عربي، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم دينا الشربيني، أحمد بدير، بيومي فؤاد، ساندي، ومحمد أبو داود، وهالة فاخر، وغيرهم، والعمل من إخراج سارة وفيق.