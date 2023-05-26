«الشباب والرياضة» تختتم فعاليات برنامج «رؤية شبابية لمجابهة التطرف»

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف- مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ، فعاليات برنامج رؤية شبابية لمجابهة التطرف، الذي تم تنفيذ فعالياته داخل قاعات مرصد الأزهر بمشاركة الكوادر الشبابية من جامعة بني سويف الأهلية ، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، التي تعمل على بناء الشخصية المصرية الواعية وفي إطار توجيهات القيادة السياسية للتصدي لأي من الظواهر السلبية التي طرأت على مجتمعنا المصري والتي تتنافى مع مجتمعنا وثقافتنا.

الإستماع لأفكار وآراء الشباب وتوعيتهم

ويهدف البرنامج إلى الإستماع لأفكار وآراء الشباب وتوعيتهم على أحدث الطرق التي يتم استهدافهم بها من قبل المنظمات الإرهابية وأصحاب الآراء المتشددة، على أن تكون مواجهة التطرف والإرهاب بالفكر الوسطى البناء والسلوك الإيجابي، بالإضافة الي تعزيز قيم المواطنة والمسؤلية المجتمعية، ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، وكذلك التعرف على كافة ألافكار السلبية التي طرأت على مجتمعنا وكيفية التصدي لها.

وتضمنت الفعاليات محاضرة للدكتور حمادة شعبان - أستاذ اللغة التركية بجامعة الأزهر، تناول فيها كيفية مكافحة التطرف بالإضافة الى تنفيذ جلسات وورش عمل مع الشباب وذلك للاستماع إلى آرائهم وأفكارهم.

حروب الجيل الرابع ومخاطر وسائل التواصل الإجتماعي

واختتمت الفعاليات بمحاضرة ألقاها العميد إيهاب طلعت، تناول فيها حروب الجيل الرابع ومخاطر وسائل التواصل الإجتماعي وكيفية التعامل الصحيح معها ،و دور وسائل التواصل الإجتماعي في الترويج للتطرف ونشر الأفكار السلبية والمتطرفة من خلالها.

كما تمت زيارة غرفة العمليات الخاصة بمتابعة ورصد كافة الآراء والأفكار المتطرفة التي يتم طرحها على وسائل التواصل الإجتماعي والرد عليها بمختلف اللغات ، وتم تسليم شهادات المشاركة ، و تنظيم زيارة لمسجد الأزهر وشارع المعز.