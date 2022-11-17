وفد جامعة المنيا يختتم مشاركته في «رؤية شبابية لمجابهة التطرف»

شاركت جامعة المنيا بوفد طلابي مكون من 50 طالبًا وطالبة في فعاليات برنامج «رؤية شبابية لمجابهة التطرف»، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة «الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية» بالتعاون مع مرصد مكافحة التطرف بمشيخة الأزهر الشريف، في إطار استراتيجية الدولة للعمل على بناء الشخصية المصرية الواعية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية للتصدي للظواهر السلبية التي طرأت على مجتمعنا المصري والتي تتنافى مع ثقافتنا.

فعاليات بمرصد الأزهر بمشاركة الكوادر الشبابية

وأشار الدكتور عصام فرحات، القائم بعمل رئيس جامعة المنيا إلى ما تضمنه البرنامج الذي شهد فعالياته الوفد الطلابي الممثل عن جامعة المنيا من تنفيذ جلسات، وورش عمل مع شباب الجامعات من مختلف المحافظات؛ للاستماع إلى آرائهم وأفكارهم والتحاور مع المحاضرين والمتخصصين في الموضوعات المتعلقة بالتطرف والأفكار المتطرفة، فضلًا عن تنفيذ فعاليات البرنامج التي حدثت داخل قاعات مرصد الأزهر بمشاركة الكوادر الشبابية من طلاب جامعة المنيا، حيث جاءت جامعة المنيا في مقدمة الجامعات المشاركة في المرحلة الثانية للبرنامج.

رصد الأفكار المتطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي

واختتمت الفعاليات بمحاضرة للعميد إيهاب طلعت، المحاضر بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، تناول فيها الأمن القومي ومخاطر ترويج مصطلح الشرق الأوسطي، ثم تمت زيارة غرفة العمليات الخاصة بمتابعة ورصد كل الآراء والأفكار المتطرفة التي يتم طرحها على وسائل التواصل الاجتماعي والرد عليها بمختلف اللغات، ثم استلام شهادات المشاركة، وزيارة المسجد الأزهر وشارع المعز، والتي أشرف على إعداد الطلاب خلالها وليد عبدالقوي، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، ورافق الوفد محسن سيد، مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، وهايلايد محمد، وممدوح ملاك.