مصرع كهربائي وإصابة والده في مشاجرة بالمنيرة الغربية بسبب لعب الأطفال

لقى كهربائي سيارات مصرعه بطعنة نافذة بالقلب بسلاح أبيض، بينما أصيب والده بجرح قطعي بالرأس، تم نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى إمبابة العام، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى العقيد محمد ربيع، مفتش مباحث إمبابة، إخطارا من الرائد مصطفى الدكر، معاون أول قسم المنيرة الغربية، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود مشاجرة بدائرة القسم.

سبب المشاجرة لهو الأطفال

على الفور أمر العقيد محمد ربيع مفتش المباحث، رجال الشرطة بالتوجه إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين، طرف أول كهربائي سيارات 20 عاما، والده 45 عاما، طرف ثانٍ صاحب محل 60 عاما، وشقيقه عامل بالمحل 30 عاما، وأن سبب المشاجرة لهو الأطفال ونتج عن المشاجرة وفاة الأول من الطرف الأول بعد أن سدد له الثانى من الطرف الثانى طعنة نافذة بالقلب أودت بحياته في الحال، وكذا أصابه والده بجرح قطع بالرأس، وفر الطرف الثاني هربا.

وبالبحث والتحري ألقي القبض عليهما بعد ساعات من هروبهما وكذا السلاح الأبيض المستخدم «مطواة»، تم نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى إمبابة العام، وحُرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.