نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي لـ«القاهرة الإخبارية»: مشروع المصالحة جاهز

قال عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إنه من الممكن الآن القول بأن مشروع المصالحة الوطنية الليبية جاهز، ويتم تحديد موعد المؤتر الجامع، وسيكون برعاية الجامعة العربية لما تحظى به من مكانة لدى الليبيين.

اللافي: ناقشنا تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الجامع

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد في برنامج «هذا المساء» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أكد دعمه الكامل لمشروع المصالحة الوطنية، وناقشنا تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الجامع.

حشد دعم الاتحاد الأفريقي لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية

وأوضح أن المسار الذي تم تكليف المجلس الرئاسي به من مسارات برلين الأربعة، هو حشد دعم الاتحاد الأفريقي لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وأيضا عقدنا لقاء مع الاتحاد الأفريقي ممثلا في وزير خارجية الكونغو، ومستشار ملف المصالحة الوطنية بالمجلس الرئاسي محمد حسن اللباد، لمناقشة التحضير للمؤتمر الجامع.