اللافي لـ القاهرة الإخبارية: ناقشت مع أبو الغيط مسارات المصالحة الليبية

قال عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن زيارته لجامعة الدول العربية ولقاءه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، جاءت ضمن سلسلة لقاءات يقوم بها المجلس الرئاسي الليبي لحشد الدعم لنجاح العملية السياسية في ليبيا.

اللافي: ناقشت دعم مبادرة عبدالله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد في برنامج «هذا المساء» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه ناقش الانسداد السياسي مع أبو الغيط، ودعم مبادرة عبدالله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضح أن اللقاء مع الأمين العام للجامعة العربية ومستشاريه تناول مسار المصالحة الوطنية، وأين وصل بمساراته التي أعدها المجلس الرئاسي الليبي، وتفاصيل مرحلة ما بعد إنجاز هذه المسارات.

ولفت إلى أن المسارات هي الإعداد لوضع رؤية استراتيجية، شاركت فيه مؤسسات الدولة الرئيسية، ومجلس التخطيط الوطني ومركز القانون بجامعة بنغازي، لما يحظيان به من خبراء، مع التأكيد على أن مشروع المصالحة يجب أن يكون إنتاجا ليبيا خالصا وكل المشاركين فيه ليبيون.

وتابع أنه بعد ذلك عقد ملتقى تحضيريا للمؤتمر الجامع، في يناير الماضي في طرابلس، تناول الشواغل الخمس في الرؤية الوطنية للمصالحة الليبية، وشاركت فيه كل القوى السياسية والشباب والمرأة، وكانت نتائجه مبشرة للانتقال إلى المؤتمر الجامع.

الإعداد لقانون العدالة الانتقالية

وذكر أنه بعد ذلك تم الإعداد لقانون العدالة الانتقالية، وهو مسار مهم، وهو الآن جاهز لإحالته للسلطة التشريعية لاعتماده، وأيضا هناك مسار المسح واستطلاعات الرأي الذي أجراه مركز القانون بجامعة بنغازي، الذي أكد مشاركة الليبيين في نجاح مشروع المصالحة الوطنية.