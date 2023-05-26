نشاط فني لمحمد هنيدي في 2023 بفيلمين ومسلسل

يعيش الفنان محمد هنيدي، حالة من النشاط الفني، في الوقت الحالي، على مستوى السينما والتليفزيون، إذ يواصل التحضير والتصوير لأكثر من مشروع في وقتٍ واحد.

ويعود محمد هنيدي، للدراما التليفزيونية، هذا العام، بعد غياب دام نحو 5 أعوام تقريبًا، فيما يطل على جمهور السينما في غضون أشهر قليلة بعد عرض فيلمه الأخير «نبيل الجميل».

وترصد «الوطن» الأعمال الجديدة لـ محمد هنيدي في 2023، وهي كالتالي:

فيلم «البريمو»

يواصل محمد هنيدي، تصوير فيلمه الجديد «البريمو» الذي يجمعه بالفنانة غادة عادل، والمخرج سعيد حامد، وذلك منذ آخر تعاون بينهما، قبل 21 عامًا، في فيلم «صاحب صاحبه» عام 2001.

ويُجسد محمد هنيدي، في الفيلم الذي يجري تصويره حاليًا تمهيدًا لطرحه قريبًا، دور مواطن من إحدى محافظات الصعيد، يعمل في تجارة البطيخ، ويواجه العديد من المواقف الكوميدية، إذ روج هنيدي لدوره في الفيلم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً: «بمناسبة موسم البطيخ.. استنوا مرعي البريمو.. الوحيد في مجرة درب التبانة اللي بيبيع البطيخ من غير بذر».

فيلم «الجواهرجي»

كما يقترب محمد هنيدي، على الانتهاء من فيلم «الجواهرجي»، ومن المُقرر طرحه نهاية العام الجاري، الذي يُشارك في بطولته منى زكي وأحمد حلاوة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، ومن إخراج، إسلام خيري، وتأليف: عمر طاهر، ويصنف من أفلام الكوميديا الاجتماعية.

- «أرض النفاق 2»

وأعلن محمد هنيدي، مؤخرًا، تقديم جزء ثان من مسلسل أرض النفاق الذي عُرض عام 2018، سيناريو وحوار أحمد عبد الله، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الأسابيع المُقبلة.