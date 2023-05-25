ماذا يعني تغير نظرة «فيتش» للاقتصاد الأمريكي؟.. أزمة سقف الدين مستمرة

عمدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إلى وضع الاقتصاد الأمريكي تحت المراقبة، تمهيداً لخفض تصنيفه الائتماني، في ظل عدم التوصل لحل بشأن رفع سقف الدين الداخلي في الولايات المتحدة، وارتفاع احتمالية عدم قدرة أمريكا على سداد التزامتها.

أزمة كبيرة يمر بها الاقتصاد الأمريكي

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، تمر الولايات المتحدة بأزمة كبيرة، حيث أن أكبر اقتصاد في العالم، والذي يتصدر تصنيف وكالات الائتمان عند مستوى «AAA»، وهذا ينذر بكارثة وشيكة بسبب الديون المتراكمة على أمريكا، حيث تصل الديون المستحقة على الولايات المتحدة حوالي 31.4 تريليون دولار.

طلب رفع سقف الدين

وتطلب الحكومة الأمريكية رفع سقف الدين المسوح به، في ظل الديون المرتفعة الموجودة حالياً، إلا أن الحزب الجمهوري يرفض لهذا الأمر، وسط معركة كبيرة في الكونجرس بين الأحزاب المختلفة مع محاولات الرئيس الأمريكي، جوز بايدن، حل هذه الأزمة.

ما معنى عدم رفع سقف الدين؟

وتعمل وزارة الخزانة الأمريكية على تنفيذ «إجراءات استثنائية حتى لا تتخلف عن سداد هذه الديون» سواء للمقرضين أو المواطنين وتريد الحكومة الأمريكية من المشرعين السماح لها بالاقتراض مرة أخرى لسداد القروض القديمة، وإذا لم يعلن الكونجرس الموافقة على رفع حد الدين فإن السيولة لن تكون كافية للولايات المتحدة، لذا ستصبح حينها أمريكا غير قادرة على دفع الديون المستحقة عليها.