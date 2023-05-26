روسيا بين المطرقة والسندان.. هزات من تحت الأرض و«مسيرات» في الجو

شهدت روسيا خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث تنوعت ما بين طبيعية منها الهزتان الأرضيتان اللتان ضربتا جنوب البلاد دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو أضرار، فيما تعرضت مدينة بيلجورود الحدودية مع أوكرانيا الواقعة جنوب غربي البلاد، لقصف بطائرة بدون طيار مسيرة على خلفية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير من العام الماضي 2022، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية.

هزتان أرضيتان تضربان جنوب روسيا

وفي كراسنودار جنوب روسيا، شهد الإقليم مساء أمس الخميس، هزتين أرضيتين وقعتا بفارق زمني 35 دقيقة، بقوتي 4.3 و4.4 درجة على مقياس ريختر، دون وقوع إصابات.

وقالت وزارة حالات الطوارئ الروسية، إن هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر، ضربت قرية أولجينكا بإقليم كراسنودار في الساعة 10:05 دقائق مساء بالتوقيت المحلي «10:05 بتوقيت القاهرة».

وبعد الهزة الأرضية الأولى، بـ35 دقيقة ضربت أخرى بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر في الساعة 10:40 مساء بالتوقيت المحلي«10:40 مساء بتوقيت القاهرة»، منطقة توابسي بإقليم كراسنودار، بعمق 5 كيلومترات، وعلى مسافة 8 كيلومترات جنوب توابسي.

إسقاط مسيرة عند اقترابها من بيلجورود

في مدينة بيلجورود الحدودية مع أوكرانيا، أعلنت السلطات الروسية، وقوع أضرار مادية جراء هجوم بمسيرة على بلدة بالمدينة، وقال حاكم المقاطعة فياتشيسلاف جلادكوف، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة دون طيار عند اقترابها من مدينة بيلجورود، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.